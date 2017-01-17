К югу от египетской столицы Каир произошло вооруженное нападение на полицейский блокпост, в результате атаки погибли восемь человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на египетские СМИ.

Египетские силовики считают, что к атаке могут быть причастны местная группировка «Ансар Бейт аль-Макдис» («Сторонники Иерусалима»), которая присягнула на верность террористической атаке «Исламское государство», а также мелкие подпольные ячейки, связанные с «Братьями-мусульманами».

Нападение произошло на трассе между городами Асьюр и Харга. В районе инцидента полностью перекрыто движение. В настоящее время устанавливаются личности преступников, а также ведется их поиск.