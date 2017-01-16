В соответствии с заявлением, опубликованным на сайте министерства юстиции США, рейтинговое агентство Moody`s выплатит руководству страны штраф в $864 млн из-за неверного указания рейтингов по ипотечным ценным бумагам перед кризисом 2007 года.

«Инвесторы опирались на кредитные рейтинги агентства, которые, как считалось, являются объективными и независимыми, таким образом инвесторы ожидали, что Moody`s будет следовать собственным стандартам», — заявил заместитель министра юстиции Бенджамин Майзер.

В соответствии с соглашением, достигнутым сторонами по данному вопросу, Moody's выплатит около $437,5 млн федеральным властям, в то время как остальные деньги будут распределены между властями 21 штата и округа Колумбия.

Ранее сообщалось, что Credit Suisse заплатит $5,3 млрд минюсту США за манипуляции ипотечными бумагами.

Gazeta.ru