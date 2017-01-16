Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, сообщила пресс-служба украинского министерства иностранных дел. Соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко.

Отмечается, что иск подан "с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины".

В документе утверждается, что Москва нарушила конвенции по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

В ведомстве также отметили, что Украина попросила Международный суд ООН на время рассмотрения дела принять меры, "направленные на предотвращение нарушений прав человека со стороны России".

Это уже не первый иск, поданный Украиной против России. Так,​ в сентябре 2016 года Киев инициировала спор с Москвой относительно нарушения конвенции ООН по морскому праву. Его рассмотрение международным трибуналом начнется в 2017 году. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия будет защищать свои интересы с помощью "всего инструментария международного гуманитарного права".

Отношения Киева и Москвы испортились в 2014 году после того, как на Украине произошел государственный переворот, и жители Крыма высказались за возвращение региона в состав России. Кроме того, украинские власти обвиняют российскую сторону в поддержке ополченцев в Донбассе.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина вышла из кризиса.

РИА Новости