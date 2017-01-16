Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что в текущем календарном году, который закончится в марте 2017 года, страна намерена получить от продажи нефти и газового конденсата $41 млрд, сообщает агентство Mehr.

«Около $24,7 млрд от продажи нефти были получены в первые девять месяцев текущего года», — отметил он.

Министр добавил, что до окончания календарного года нефть будет продаваться по $55 за баррель.

В середине декабря 2016 года Зангане заявил, что страны вне ОПЕК приняли решение о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 года.

Gazeta.ru