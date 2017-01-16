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В мире

Саудовские женщины требуют отменить закон о власти мужчины 16.01.2017 20:05

Пользователи Twitter поддержали кампанию по отмене закона о власти мужчины над женщиной в Саудовской Аравии, сообщает агентство Sputnik Arabic.

Пользователи сети распространяют хэштег на английском #IamMyOwnGuardian («Я сама себе опекун») и на арабском «Саудовские женщины требуют отмены закона 192».

В Саудовский Аравии законодательство закрепляет за мужчиной роль «опекуна» над женщиной. Без его согласия женщина не может водить машину, снять квартиру, выехать за рубеж или начать судебный процесс.

Пять лет назад в стране стартовала кампания за отмену закона. В конце прошлого года петиция с требованием признать женщину старше 21 года «самостоятельной личностью» набрала более 14 тысяч подписей. Власти королевства, однако, подобные инициативы игнорируют.

«Получается, что быть женщиной — это само по себе грех, за который нужно расплачиваться», — отметила участница кампании Амна.

Некоторые активистки высмеивают обоснования для существующего закона. Так, Маха Абдулла сфотографировала страницу из саудовской книги с текстом: «Девушка находится во власти мужчины из-за недостаточного жизненного опыта». «Девушки, хватит спорить, вот ответ», — с иронией написала она.

РИА Новости

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