По мнению китайских СМИ, избранный президент США Дональд Трамп «играет с огнем», поддерживая отношения с Тайванем, после того как в его первом интервью вновь был поднят вопрос о политике «единого Китая».

Издание China Daily в своей редакционной статье пишет, что пренебрежение политикой «единого Китая» и его игры с Тайванем могут дорого стоить следующему президенту США», передает Газета.ru.

Также газета отметила, что следование традиционной политике «было бы благом не только для обеих сторон, но и для всего мира».

«Политика Трампа в отношении Китая, похоже, обретает форму. Он так жадно хочет, чтобы Китай пошел на многочисленные уступки в торговле, что отдает предпочтение пренебрежению дипломатическим протоколом для создания рычагов давления на Китай, среди которых и вопрос о Тайване, который используется Трампом в качестве козыря», — отметило издание Global Times в редакционной статье.

Также газета предупредила, что Трамп получит «ответные контрмеры» в случае если он не изменит свою политику.

Ранее сообщалось, что Китай заявил о невозможности пересмотра политики «единого Китая» на фоне слов Трампа о том, что США не обязательно станут поддерживать политику «единого» Китая.

1news.az