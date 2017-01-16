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В мире

Мальчик-маска: история ребенка, родившегося с редким дефектом лица - ФОТО - ВИДЕО 16.01.2017 15:55

Судьба мальчика из Китая, который родился с редким дефектом лица, привлекла внимание миллионов.

У него жуткое расщепление лицевой кости, из-за которого между ртом и ушами образовался большой зазор. Из-за этого создаётся впечатление, что у ребёнка два лица.

Хуиканг родился в марте 2009 года в округе Сянтань в семье фермера. Вместо того чтобы почувствовать себя счастливой, мать малыша пребывала в настоящем шоке, впервые увидев мальчика.

— Когда доктора принесли мне его, моё тело будто оцепенело, — вспоминает мать мальчика Йи Ланцы. — Передо мной был плачущий ребёнок, и я плакала вместе с ним. Я не могла понять: за что?

Мать ребёнка, которой на тот момент было 23 года, долгое время пребывала в недоумении. Это чувство быстро заменило шоковое состояние девушки.

Она рассказала, что во время беременности трижды делала УЗИ, но ни одно из этих исследований не показало никаких отклонений у будущего ребёнка. Почти вся семья хотела, чтобы девушка отказалась от мальчика, но бабушка настояла на том, чтобы его оставили. Родственники Йи Ланцы — традиционная китайская семья, поэтому им очень важно то, как на них посмотрят и что о них подумают соседи.

Эта история получила широкое освещение в СМИ, когда мать отвезла своего ребёнка в местный госпиталь. Общественность горячо поддерживала всю семью девушки, которой приходилось тратить большие деньги на лечение мальчика. Благодаря пожертвованиям малыш может рассчитывать на проведение дорогостоящей операции.

Несмотря на то, что все нужные средства собраны, мальчику нужно ждать ещё несколько лет. Операцию смогут провести лишь тогда, когда ему исполнится 10, и это только в том случае, если его лицевые кости будут расти как у нормального ребёнка.

Тем не менее, малышу уже провели одну операцию. Местное телевидение сняло по этому поводу новостной сюжет, чтобы все неравнодушные к судьбе мальчика увидели, что ему стало намного лучше.

Life.ru

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