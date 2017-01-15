В Афганистане в результате взрыва погибли не менее семи мирных жителей, еще двое получили ранения, сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, инцидент произошел в восточной провинции Нангархар. На обочине одной из дорог взорвалась бомба.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок, активных в регионе. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило данную информацию.

Каких-либо дополнительных подробностей пока не сообщается.

Утром 10 января в Кабуле террорист-смертник подорвал себя на территории около правительственных и парламентских зданий. Затем был взорван находившийся там же начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате теракта погибли не менее 38 человек.

Gazeta.ru