Из-за наводнений, вызванных сильными дождями, на юге Таиланда погибли 40 человек.

При этом в регионе ожидается продолжение дождей, заявил глава Департамента предотвращения стихийных бедствий Чатчай Промлерт, сообщает Reuters.

«Мы ожидаем больших осадков на этой неделе, в то же время ведется ликвидация последствий в местах, где вода убывает», — заявил Промлерт. В Метеорологическом департаменте Таиланда подтвердили информацию об ожидающемся усилении дождей, отмечает агентство.

Из-за наводнений на юге Таиланда нарушено сообщение: размыты автотрассы и железные дороги. Всего в регионе бедствие затронуло 1,6 млн человек.

Сильные дожди, вызвавшие наводнения, начались на юге Таиланда первого января. При этом сезон дождей в Таиланде обычно длится с июня по ноябрь.

РБК