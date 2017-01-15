Создатель одной из крупнейших финансовых пирамид в истории США Бернард Мэдофф наладил новый бизнес за решеткой.

Мошенник, приговоренный к 150 годам заключения, скупил в тюремном магазине все упаковки с какао и начал перепродавать их заключенным с наценкой.

Теперь всем, кто хочет полакомиться шоколадным напитком, приходится обращаться к Мэдоффу, сообщает MarketWatch.

Бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернард Мэдофф в 2009 году был признан виновным в создании крупнейшей в истории США финансовой пирамиды и приговорен судом Нью-Йорка к 150 годам заключения. От действий бизнесмена пострадали миллионы людей по всему миру, а ущерб составил несколько миллиардов долларов.

Ntv.ru