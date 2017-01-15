Не менее 10 человек убиты в ходе бунта в тюрьме бразильского города Натал в штате Риу-Гранди-ду-Сул в субботу.

Об этом сообщает правительство штата.

Причиной бунта стало столкновение представителей двух противоборствующих банд, члены которых отбывают тюремные сроки. Одна из группировок ворвалась в тюремный блок, где находились представители их соперников, после чего началась массовая драка. По имеющемся данным, трое заключенных были обезглавлены.

Портал Folha de Sao Paulo сообщает, что, по состоянию на вечер субботы, бунт продолжается, к месту направлены усиленные формирования военизированной полиции Бразилии. Министерство юстиции Бразилии информирует, что в тюрьме Натала сейчас отбывают наказание порядка 1,1 тысячи заключенных в то время, как она предназначена всего для 620 человек.

С начала января в результате бунтов в тюрьмах Бразилии убито более 100 человек. Так, по меньшей мере 33 заключенных погибли во время бунта в одной из тюрем штата Рорайма, перед этим 60 человек погибли в ходе тюремного восстания в бразильском городе Манаус, которое длилось более 17 часов.

РИА Новости