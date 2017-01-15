Избранный президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике, а также намерен начать работу по подготовке договоренности с Россией об ограничении ядерных вооружений.

Об этом сообщает газета Sunday Times.

Ранее Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что после инаугурации готов встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что встреча лидеров РФ и США возможна не раньше вступления Трампа в должность президента. Путин на большой пресс-конференции заявил о готовности для обсуждения всех стоящих перед двумя странами вопросов поехать в США, если такое предложение поступит от Трампа.

"Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели после вступления в должность президента", — говорится в сообщении издания.

РИА Новости