Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, а также ряд знаменитостей, среди которых актер Марк Руффало, кинорежиссер Майкл Мур и актриса Рози Перес, планируют присоединиться к протесту против избранного президента США Дональда Трампа в канун его инаугурации.

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы сообщаем Вашингтону, что мы будем бороться с дискриминацией и пагубными политическими решениями на каждом этапе, сегодня, завтра и каждый день", — заявил Марк Руффало.

Организаторы марша ожидают, что тысячи жителей Нью-Йорка примут участие в мероприятии, которое пройдет у здания отеля Trump International Hotel and Tower.

РИА Новости