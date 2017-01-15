На космодроме Утиноура в японской префектуре Кагосима был успешно произведён запуск ракеты-носителя SS-520, являющейся "представителем" самого компактного класса.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местное агентство аэрокосмических исследований.

По данным изданий, ракета оснащена мини-спутником, вес которого составляет всего три килограмма. SS-520 имеет длину 9,54 метра, а её вес не превышает 2,6 тонн. Общий объём расходов на производство ракеты составил $3,6 млн.