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В мире

В районе Ливии затонуло судно со 110 мигрантами 15.01.2017 03:23

Судно, на котором плыли 110 мигрантов в субботу перевернулось в водах близ Ливии, только четыре человека были спасены после многочасовых поисков.

Об этом сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя Международной организации по миграции (МОМ) Флавио ди Джакомо.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 50 километров от ливийского побережья. По предварительным данным, на борту судна находилось 110 человек.

Спасателям удалось извлечь из воды восемь тел. Как отметил Джакомо, больше подробностей будет, когда четверо спасенных доставят на берег.

В Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, говорится в статистике приграничного агентства ЕС Frontex. В основном мигранты, прибывающие в Италию, — выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д"Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

РИА Новости

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