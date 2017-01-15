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В мире

В США байкеры встанут «стеной из мяса» ради порядка на инаугурации Трампа 15.01.2017 02:56

Основатель сообщества байкеров Bikers For Trump Крис Кокс заявил, что его организация готова создать живую стену для защиты граждан на инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Об этом передает телеканал Fox News.

По словам Кокса, тысячи байкеров собираются приехать на инаугурацию Трампа, которая запланирована на 20 января в Вашингтоне. Акция байкеров запланирована для предотвращения каких-либо инцидентов во время торжественной церемонии.

"Мы будем участвовать в инаугурации. Мы сформируем стену из мяса", — сказал Кокс в эфире Fox News. Телеведущие попросили объяснить, что Кокс имеет ввиду, говоря о "стене из мяса". "Мы встанем плотно плечом к плечу и будем противостоять тем, кто попытается проникнуть через оцепление полиции", — пообещал Кокс, отметив, что байкеры его организации все же ожидают мирную передачу власти новому главе государства.

По словам лидера байкеров, в организации Bikers For Trump сотни тысяч человек из разных штатов, включая Техас, Аризону, Флориду, Пенсильванию, Огайо, Нью-Йорк.

По данным Fox News, многие противники правления Дональда Трампа заявили, что собираются устроить массовый протест во время инаугурации в Вашингтоне.

РИА Новости

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