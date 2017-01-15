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В мире

Фийон официально стал кандидатом в президенты Франции 15.01.2017 02:28

Победитель праймериз консервативной Республиканской партии, бывший премьер-минстр Франции Франсуа Фийон официально выдвинут правыми силами кандидатом в президенты.

Как говорят однопартийцы бывшего соратника Николя Саркози, церемония номинации Фийона прошла скромно, "без блесток и роскоши".

"Я буду разъяснять и уточнять свою программу, обогащать ее вашими лучшими идеями, но - никаких зигзагов, никакого гадания на ромашке. Меня зовут Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд", - заявил кандидат, сделав выпад в адрес нынешнего, непопулярного президента Франции.

В 1981 году, в возрасте 27 лет, Фийон был избран в парламент, став самым молодым членом Национального собрания Франции.

Затем депутат состоял в партии Жака Ширака "Союз за народное движение". Партия выступала за сильное централизованное государство и придерживалась консервативной политики.

С 2007 по 2012 годы он был премьер-министром при президенте Николя Саркози.

Победу на праймериз Республиканской партии Фийон одержал в ноябре прошлого года.

BBC Russian

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