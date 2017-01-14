Уходящий президент США Барак Обама пригласил будущего главу государства Дональда Трампа на чай в пятницу, 20 января, перед церемонией инаугурации Трампа, сообщил журналистам пресс-секретарь Обамы Джош Эрнест.

"В пятницу утром президент Обама и первая леди пригласят избранного президента Трампа и Меланью Трамп в Белый дом на чай и небольшой прием", — сказал Эрнест. По его словам, затем Обама и Трамп вместе поедут к зданию конгресса, где пройдет инаугурация Трампа. После церемонии Обама и его супруга на вертолете покинут Капитолий и отправятся на военно-воздушную базу Эндрюс под Вашингтоном, где Обама обратится к военным с прощальной речью.

"После этого он и госпожа Обама покинут базу Эндрюс в последний раз на борту президентского самолета в направлении, о котором мы сообщим дополнительно", — рассказал Эрнест.

РИА Новости