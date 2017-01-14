Число подписей под петицией, призывающей президента США Барака Обаму помиловать экс-сотрудника Агентства национальной безопасности, превысило один миллион.

Петиция была размещена на платформе pardonsnowden.org, которая будет действовать до окончания срока работы администрации Обамы в январе 2017 года. Сам Сноуден поблагодарил своих сторонников, отметив, что это "это не конец битвы, а только начало движения".

"Неважно, нынешний президент или другой положит конец войне с разоблачителями, вы уже оставили свое послание в истории. Я боялся, что никому не будет до этого дела, я ошибался", — написал Сноуден в своем микроблоге Twitter, обращаясь к своим последователям.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.

РИА Новости