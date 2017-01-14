Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в южной части Тихого океана в районе островов Фиджи, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 06:11 субботы по времени UTC (10:11 по бакинскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 178 километрах к юго-западу от города Нанди на островах Фиджи. Очаг залегал на глубине 53 километров.

При этом агентство Рейтер со ссылкой на Геологическую службу США (USGS) сообщает, что магнитуда землетрясения составила 6,2.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

РИА Новости