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В мире

Поезда в Нидерландах полностью перешли на энергию ветра - ВИДЕО 14.01.2017 23:00

В прошлом году ветроэнергетика обеспечивала работу 75% поездов в Нидерландах, а с 1 января 2017 года они полностью перешли на энергию, вырабатываемую ветром.

В 2015 году крупнейшая компания Нидерландов в сфере железнодорожных перевозок, Nederlandse Spoorwegen, подписала соглашение с энергетической компанией Eneco. Целью сотрудничества является работа по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

План предполагал перевод всех поездов, работающих на дизельном топливе, на экологически чистые возобновляемые источники энергии к 2018 году. В течение двух лет задачу удалось реализовать в отношении 75% поездов, а к началу 2017 года весь подвижной состав Nederlandse Spoorwegen перешел на энергию ветра.

Это стало возможным благодаря активному строительству новых ветряных электростанций в Нидерландах, а также в Бельгии и Скандинавии. Их общая сеть позволяет пользоваться энергией даже в безветренные дни.

Поезда компании Nederlandse Spoorwegen совершают 5500 рейсов в день, перевозя около 600 тысяч человек в сутки. Ее годовое потребление энергии оценивается на уровне 1,2 млрд кВтч. С 2005 года компания работает над программой энергоэффективности, что уже позволило сокращать потребление на 2% в год, а выброс парниковых газов уменьшился на 30%.

Чтобы показать важность ветроэнергетики, президент Nederlandse Spoorwegen Рохер ван Бокстел забрался на ветряную мельницу и совершил вместе с ней полный оборот.

В настоящее время Нидерланды имеют 2200 ветровых турбин, что обеспечивает энергией 2,4 млн домохозяйств. В 2014 году на долю возобновляемых источников приходилось 4%; к 2023 году их объем должен увеличиться до 16%.

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