Избранный президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что источники в разведке назвали «компромат» на него «полным обманом».

«Источники в разведке теперь заявляют, что компромат на Трампа «полный обман!» — написал он.

Само сообщение избранный президент адресовал телеканалу One American News, ранее опубликовавшему видеозапись с разоблачением основных положений документа.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что автор «компромата» на Трампа давно не работает на британские власти.

Gazeta.ru