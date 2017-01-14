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В мире

В Японии из-за сильных снегопадов отменили почти 60 авиарейсов 14.01.2017 09:06

Авиакомпании отменяют внутренние рейсы в Японии из-за сильных снегопадов, обрушившихся почти на всю территорию страны.

В северном, северо-восточном направлении авиакомпании JAL (Japan Airlines) и ANA (All Nippon Airways) отменили 41 рейс. В юго-западном и западном направлении отменено 16 рейсов. Информация об отмене оперативно появляется на сайтах авиакомпаний.

Снегопады обрушились на северные районы и западное побережье страны. Таким образом, непогода охватила почти всю территорию Японии.

В префектуре Ямагата толщина снежного покрова составила 2,5 метра, в Ниигате – 1,6 метра, в Фукуи – 95 сантиметров.

Как ожидается, в ближайшие сутки в горах в префектуре Ниигата выпадет около 100 сантиметров снега, в районе Канто на основном острове Хонсю, к которому относится и Токио – до 70 сантиметров, на Хоккайдо – до 40 сантиметров. Следующие сутки, по прогнозам синоптиков, окажутся не менее снежными. В то же время в японской столице снег, если и пойдет, то растает при соприкосновении с землей из-за плюсовой температуры.

РИА Новости

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