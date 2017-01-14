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В мире

Мексиканский министр заявил, что запасов бензина в стране хватит на три дня 14.01.2017 01:25

Министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдуэлл заявил в пятницу, что запасов бензина в стране без их пополнения хватит не более чем на три дня.

"Мы отстали, что касается средних запасов, то они меньше, чем на два, максимум — три дня, что соответствует всего 7% международного стандарта, а это уже представляет собой вопрос энергетической безопасности страны", — заявил Колдуэлл в ходе заседания парламентской комиссии, рассматривающей вопрос о резком повышении стоимости топлива.

По словам министра, за последние год ы в Мексике снизилось собственное производство бензина, и сейчас страна покупает за рубежом порядка 53% потребляемого топлива.

Начавшиеся в начале января протесты против повышения с нового года цены бензина примерно на 20% переросли в Мексике в массовые беспорядки и грабежи. По данным национальной ассоциации магазинов Мексики, за несколько дней было разграблено в общей сложности более 400 торговых точек как малого и среднего бизнеса, так и крупных сетевых магазинов. Также протестующие перекрывали доступ к ряду крупных НПЗ и складам нефтепродуктов.

В свою очередь министр финансов Мексики Хосе Антонио Меаде заявил перед комиссией, что рост цены бензина не связан с энергетической и налоговой реформой в Мексике, а его причиной является повышение цены нефти на международном рынке и падение курса песо к доллару.

РИА Новости

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