Иракские силы освободили от террористов из группировки ИГИЛ главное правительственное здание в Мосуле — административном центре провинции Найнава (иначе известной как провинция Ниневия), заявила журналистам и. о. помощника министра обороны США по международной безопасности Элисса Слоткин.

"Я только что получила короткое сообщение, что иракские силы безопасности проследовали к административному зданию по управлению провинцией Найнава. Над главным административным зданием провинции развевается иракский флаг", — заявила Слоткин, по словам которой, речь идет о важной символической победе и крупном успехе операции по освобождению Мосула.

Операция по освобождению города Мосул на севере Ирака от группировки ИГИЛ идет с октября 2016 года. Террористы потеряли многие районы на востоке Мосула, но западная часть на другом берегу реки Тигр пока остается под их контролем.

РИА Новости