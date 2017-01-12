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В мире

Помпео: Сноуден вводит в заблуждение народ США по поводу действий АНБ 12.01.2017 23:11

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден вводит американцев в заблуждение по поводу действий Агентства национальной безопасности (АНБ), заявил в четверг Майкл Помпео, которого избранный президент Дональд Трамп рассматривает в качестве кандидата на пост директора ЦРУ.

"Сноуден, находясь в своем удобном и безопасном доме в Москве, вводит американский народ в заблуждение по поводу разведывательной деятельности АНБ", — заявил Помпео на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры в сенатском спецкомитете по разведке.

Как заявил, открывая слушания, глава спецкомитета сенатор Ричард Барр, он и его коллеги пока не поучили от Трампа официального представления по поводу Помпео.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, после чего американские власти аннулировали его паспорт. Это юридически не позволяло Сноудену покинуть Россию.

Позже Москва предоставила ему временное убежище на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.

Сноуден ранее не раз заявлял о том, что не работает на ФСБ РФ. Президент России Владимир Путин также отмечал, что "наши специальные службы никогда с господином Сноуденом не работали и не работают".

РИА Новости

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