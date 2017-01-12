Новые случаи заражения вирусом птичьего гриппа зафиксированы в Италии и Испании, сообщает Международное эпизоотическое бюро (МЭБ).

По данным сайта организации, в Испании в провинции Кастилья и Леон были обнаружены две дикие утки, погибшие от заражения вирусом. Как сообщается, в регионе вводятся повышенные меры биологической безопасности и усиливается наблюдение за животными.

Согласно информации МЭБ, подобный случай зафиксирован и на севере Италии, где в городе Градо была найдена мертвая дикая птица недалеко от природного заповедника. Результаты анализов подтвердили гибель от вируса H5N8.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

РИА Новости