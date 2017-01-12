Недопущение возникновения новых и разрешение существующих конфликтов станет одним из ключевых направлений деятельности австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году.

Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц, который приступил к обязанностям действующего председателя ОБСЕ с 1 января 2017 года, переняв эту функцию у Германии.

Министр исключил военный путь разрешения конфликтов на пространстве ОБСЕ. Для политического урегулирования конфликтов необходим лучший диалог между вовлеченными сторонами.

«Усилия Австрии в период председательства будут направлены на восстановление доверия. Мы будем бороться с радикализмом и терроризмом, являющимися основной угрозой всему нашему обществу», - сказал 30-летний Курц, самый молодой министр иностранных дел в мире.

К неразрешенным территориальным конфликтам на пространстве ОБСЕ относятся нагорно-карабахский, приднестровский, конфликты в Грузии и на востоке Украины.

Елена Остапенко, Э.Т.