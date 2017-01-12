В среду, 11 января, избранный президент США Дональд Трамп провел первую официальную пресс-конференцию.

Встреча с журналистами длилась около часа. Наиболее бурные обсуждения шли вокруг т.н. «досье на Трампа», в котором будущего президента обвиняют в связях с российскими спецслужбами и сексуальных извращениях.

Также говорили о предполагаемых российских кибератаках на американские серверы, будущем отношений США с Россией, восстановлении производства в Америке, реформе системы здравоохранения и передаче бизнеса Трампа сыновьям. Не потеряла актуальности и тема строительства стены на границе США и Мексики.

Отношения с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российская сторона будет больше уважать США во время его правления, а президент России Владимир Путин не будет больше совершать кибератаки на серверы США.

«Россия будет намного больше уважать нашу страну, когда я возглавлю ее, я надеюсь на это, - сказал Трамп. - Возможно, этого не произойдет, но это возможно».

«И не только Россия. Другие страны, включая Китай и Мексику, также будут уважать нас больше. Все страны будут уважать нас намного больше, намного больше, чем при прежних администрациях», - добавил он.

Трамп вновь опроверг наличие каких-либо бизнес-связей с Россией, а симпатию российского президента назвал дополнительным плюсом.

«Я уже писал в Твиттере о том, что у меня нет никакого бизнеса в России, у меня нет никаких сделок в России, у меня нет никаких займов России. Никаких сделок, никаких займов, никакого бизнеса», - сказал Дональд Трамп.

«Так что, если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю это плюсом, а не минусом. Потому что у нас у нас ужасные отношения с Россией», - заявил он.

«Я не знаю, поладим ли мы с Владимиром Путиным. Я надеюсь, что да, но есть определенная вероятность, что нет, - отметил Трамп. - И если мы не поладим, вы серьезно считаете, что Хиллари могла бы занять более жесткую позицию по отношению к Путину, чем я? Хоть кто-то в этой комнате всерьез верит в это? Не смешите меня».

Трамп заявил, что считает положительным фактором возможность налаживания хороших отношений с российской стороной, так как она способна оказать помощь в борьбе с боевиками террористической группировки ИГИЛ. В этой связи избранный президент также обвинил уходящую администрацию США в том, что, не вовремя выведя войска из Ирака, она способствовала созданию вакуума, который и заполнила ИГИЛ.

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Хакерский скандал

Много вопросов было посвящено обвинению России в хакерских атаках и мнению избранного президента США о докладе спецслужб по данному поводу.

Трамп отметил, что США постоянно подвергаются хакерским атакам, и за определенными из них стоит Россия. Он заявил о том, что кибератаки против США также предпринимают Китай и другие страны. Кроме того, он отметил, что не считает санкции Обамы за хакерские атаки чрезмерными.

Трамп сказал, что не так уж и важно, кто именно за ними стоит — важно, что мы из переписки демократов узнали. При этом он также заявил о том, что Демократическая партия США фактически «сама виновата» в том, что подверглась взлому, так как не обеспечила должной защиты своих данных.

Он также заявил, что не понимает, почему эту тему так сильно раздули. В данном контексте Трамп напомнил, что не так давно одна из компаний сообщила о краже личных данных 22 миллионов американцев.

«Это было нечто экстраординарное, и, скорее всего, за этим стоял Китай. Но я не помню, чтобы из этой темы раздули такой скандал», - сказал он.

Дональд Трамп добавил, что не боится ехать в Россию из-за слежки, отметил, что уже бывал в Москве и Московской области: «Я важный человек. Я очень осторожен. Куда бы я ни поехал, я окружен телохранителями, людьми. Куда бы вы ни пошли, вы окружены камерами — я не говорю только про Россию, это везде».

«Досье Трампа» и перепалка с журналистами

Касательно «досье Трампа», которое, предположительно, содержит провокационные сведения о будущем президенте США, Трамп многократно заявил, что считает подобные публикации в СМИ постыдным делом. Он отметил, что ни одно из утверждений в нем не соответствует действительности.

Когда его спросили, что Трамп будет делать в случае, если что-нибудь из опубликованного подтвердится, избранный президент категорически заявил, что такого не произойдет никогда.

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Трампа подозревают в связях с российскими спецслужбами и проститутками

Перепалка произошла с журналистами корпорации CNN и информационного сайта BuzzFeed, которые на этой неделе и опубликовали части «досье». Если BuzzFeed выложил на свою страницу все досье, то CNN ограничилось общим упоминанием о наличии подобного документа, отметив, что он, предположительно, содержит компромат на Дональда Трампа.

Сам Трамп назвал BuzzFeed «кучей мусора», а CNN «ужасной организацией», бросая в адрес журналистов упреки и обвинения в фальсификации новостей.

Журналист телеканала CNN Джим Акоста просил Трампа дать ему возможность задать вопрос после того, как тот раскритиковал телеканал, но Трамп в резкой форме отказал ему.

«Ваша организация отвратительная. Я не дам вам возможности задать вопрос. Вы — фейковые новости», — сказал Трамп.

На видеозаписи можно увидеть, как Трамп буквально «заткнул рот» журналистам:

Восстановление производства и реформа здравоохранения

Трамп отметил, что продолжит выступать за возвращение производства во всех сферах промышленности в США. Он также подверг критике ситуацию в фармацевтическом секторе, отметив, что многие лекарства не производятся на территории США, и он будет выступать за «возвращение производства» в фармацевтике и других отраслях.

«Мы будем создавать рабочие места. Я заявлял, что стану величайшим создателем рабочих мест, которого когда-либо создал Бог, и я действительно буду им. Мы будем упорно работать над этим», - уверенно заявил будущий президент США.

Проведенную Обамой реформу здравоохранения Трамп назвал «полным провалом».

«Система здравоохранения ObamaCare – это полный и тотальный провал. Эта система буквально разваливается на глазах. Мы отменим и заменим эту систему, - сказал он. - ObamaCare – это проблема, созданная демократами. И мы сделаем им одолжение, когда решим ее».

Стена на границе с Мексикой

Скандальные заявления Трампа о намерении возвести стену на границе США и Мексики, как оказалось, все еще стоят в повестке дня. Избранный президент заявил, что не планирует тянуть с постройкой стены.

«Я не хочу ждать... Не хочу ждать год или полтора. Хочу начать строить. Это произойдет», - сказал он.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что не винит Мексику в том, что она стала «пользоваться США в своих интересах». «Я люблю народ Мексики, многие мексиканцы работают у меня, и это прекрасные люди», - добавил он.

Передача бизнеса

Избранный президент заявил, что его бизнесом будут управлять сыновья — Дональд-младший и Эрик. Помогать в управлении сотнями фирм сыновьям Трампа будет их консультант, при этом их действия будет контролировать независимый «советник по этике».

Сотни фирм Трампа будут переданы в траст до 20 января, дня его инаугурации. При этом Трамп уйдет со всех исполнительных постов и откажется от доступа к информации, он сможет узнавать только финансовый баланс компаний.

Трамп отметил, что мог бы одновременно управлять и бизнесом, и государством, но ему «не нравится, как это выглядит». Он считает, что его сыновья будут руководить бизнесом «очень профессионально».

1news.az