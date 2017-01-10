Полиция задержала подозреваемого в захвате 8 заложников в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) американского города Таскалуса, штат Алабама, сотрудникам учреждения ничего не угрожает, сообщает телеканал Fox News.

Как заявила представитель городской полиции Тина Ричардсон, в результате инцидента никто не пострадал, находившиеся в заложниках сотрудники банка встречаются с родными.

По данным полиции, инцидент произошел еще до открытия учреждения, подозреваемый был один. В здании не было клиентов кредитного кооператива.

РИА Новости

20:16

Неизвестный захватил заложников в кредитном кооперативе (вид банковского учреждения) в городе Таскалуса, штат Алабама, сообщает Fox News.

По его данным, близлежащий кампус университета Алабамы перекрыт в связи с ситуацией с заложниками.

Подробности пока неизвестны.

РИА Новости