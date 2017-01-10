Британский военный корреспондент Клэр Холлингворт, которая первой сообщила о начале Второй мировой войны, скончалась в Гонконге в возрасте 105 лет, сообщает BBC.

По данным телерадиовещательной организации, журналистка родилась в 1911 году в Лестере. И именно она в 1939 году выдала в печать Daily Telegraph новость о вторжении войск Германии в Польшу.

Во время войны, помимо своей журналистской деятельности, Холлингворт занималась спасением людей от гитлеровских войск посредством выдачи британских виз. Клэр Холлингворт была постоянным членом клуба иностранных корреспондентов. После войны она вещала из Вьетнама, Алжира и Ближнего Востока.

«Звезда»