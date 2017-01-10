На официальном сайте королевской семьи Великобритании появилась новость о смерти королевы Елизаветы II, однако затем информацию экстренно удалили.

Несмотря на то, что сведения быстро удалили, скриншоты новости быстро распространились по сети.

Руководство портала никак не комментирует опубликованную информацию. Пользователи соцсетей предполагают, что смерть королевы могут держать некоторое время в тайне из-за необходимости проведения ряда процедур.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о слабом здоровье монарха. Daily Mail, в частности, писал, что Елизавета II страдает от сухого кашля.

Сообщалось, что из-за проблем со здоровьем королева не посетила рождественское богослужение 25 декабря. Впервые за долгое время она появилась на публике в утреннюю службу в церкви Святой Марии Магдалены.

Напомним, в прошлом году королева Елизавета II отпраздновала свой 90-летний юбилей. Она считается самым долгоправящим монархом в британской истории.

Kp.ru