10 января в Тегеране проходят похороны бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми Рафсанджани, на которые собрались тысячи иранцев для участия в многочасовой церемонии.
Рафсанджани занимал пост президента Ирана с 1989 по 1997 год. Он умер от сердечной недостаточности 8 января возрасте 82 лет в больнице, куда был направлен после сердечного приступа, передают иранские СМИ.
Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи провел массовую молитву за упокой души экс-президента.
ФОТО The Associated Press
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Эльшан Рустамов, Г.Р.