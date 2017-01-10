Американский видеоблогер Хантер Хоббс поставил перед собой задачу — дойти до дна таблицы Microsoft Office Excel, опуская строку вниз с помощью стрелки «вниз» на клавиатуре.

Выяснилось, что таблица Excel содержит 1 миллион 48 тысяч 576 строк. Чтобы узнать это, блогеру потребовалось больше девяти с половиной часов, пишут РИА Новости.

По его словам, «Excel испытание» — «самый тупой вызов всех времен», однако сделать это было непросто, поскольку нужно было дойти до последней строки без пауз, не снимая пальца с кнопки.