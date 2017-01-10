Бывший президент ФРГ Роман Херцог скончался в возрасте 82 лет, сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

Р.Херцог занимал должность президента ФРГ с 1994 по 1999 годы.

Р.Херцог родился 5 апреля 1934 года, он был известен как юрист и политик, принадлежал к партии Христианско-демократический союз (ХДС). В разное время занимал должности главы Минобразования и МВД земли Баден-Вюртемберг, судьи Федерального конституционного суда в Карлсруэ, с 1987 года возглавлял этот важный орган в качестве президента.

В 1994 году Р.Херцог был избран президентом ФРГ, обойдя в борьбе кандидата от Социал-демократической партии Германии Йоханнеса Рау. В 1996 году Р.Херцог выступил с инициативой о проведении в Германии Дня памяти жертв национал-социализма. Он был также известен своими выступлениями в поддержку реформ, особенно часто цитируется его речь на эту тему, произнесенная в Берлине в 1997 году. В 1999 году Р.Херцог отказался от второго срока на посту президента и ушел в отставку.

Его первая жена, Кристиана Херцог, с которой они прожили 42 года, умерла 19 июня 2000 года. В этом браке родились двое сыновей. Второй женой Романа Херцога стала баронесса Александра фон Берлихинген. В ее доме в Хайльброне (Баден-Вюртемберг) Р.Херцог жил последние годы.

Ялчин Алиев, Г.Р.