В результате автомобильной аварии на юго-западе Марокко не менее десяти человек сгорели заживо.

Об этом сообщает Morocco World News.

Отмечается, что еще 22 человека пострадали, получив ожоги различной степени. ДТП произошло утром 7 января на трассе у автозаправки в 40 км от города Агадир.

Автобус столкнулся с грузовиком, после чего машины загорелись. Тяжело пострадавшие в результате аварии были госпитализированы в Агадире.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия. По данным издания, ДТП произошло на участке трассы, где есть опасные повороты.

Газета.ру