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В мире

Премьер Швеции назвал восемь основных угроз для безопасности страны 08.01.2017 04:55

Восемь основных угроз для безопасности страны, среди которых военная и киберугроза, сформулировал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Такой анализ премьер привел в связи с открывающейся в воскресенье на севере Швеции ежегодной конференции "Народ и оборона", собирающей политиков, ученых, представителей вооруженных сил страны, военно-промышленного сектора, а также шведских общественных организаций. Анализ угроз и стратегию правительства в работе по защите населения шведский премьер изложил в своей статье, опубликованной в газете Dagens nyheter.

На первое место Лёвен поставил военную угрозу. Вместе с тем он считает, что отдельное вооруженное нападение на Швецию маловероятно.

"Но кризисы и инциденты, включающие военную силу, никогда не могут быть исключены. Неприсоединение к военно-политическим альянсам служит нам хорошо и содействует стабильности и безопасности в Северной Европе", — написал Лёвен.

Он считает, что ситуация в области безопасности в регионе особенно ухудшилась "после незаконного присоединения к России Крыма".

Среди других признаков ухудшения ситуации в области региональной безопасности последних лет шведский премьер назвал "сообщения об иностранной подводной деятельности в шведских территориальных водах" и то, что "мы стали свидетелями сильного роста военной активности вокруг Балтийского моря". Сложившаяся международная ситуация в области безопасности стала, по его словам, одним из поводов для углубления международного сотрудничества Швеции в военной сфере и сфере безопасности, а также для укрепления национальной обороны.

На втором месте в стратегии правительства обозначена угроза информационной безопасности и киберугрозы.

"Недавно американские власти сообщили об имеющихся у них свидетельствах того, что прошедшие президентские выборы недопустимо подверглись воздействию, осуществляемому из России. Швеция тоже может стать объектом таких попыток воздействия", — написал Лёвен.

Далее в списке правительства названа угроза терроризма и насильственного экстремизма. Шведская стратегия против этой угрозы строится на принципах предупреждения, усложнения и предотвращения террористической деятельности, и эта работа требует определенных финансовых средств, написал Лёвен.

реди других угроз обществу шведский политик назвал организованную преступность с ее нелегальным оружием, угрозу энергообеспечению, транспортному сектору и инфраструктуре, здоровью населения не только из-за инфекционных заболеваний и растущей устойчивости организма человека к антибиотикам, но из-за других видов биологических и химических угроз. Климатические изменения заключили список угроз, названных шведским премьером.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

РИА Новости

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