Федеральная прокуратура США предъявила официальные обвинения подозреваемому в стрельбе в аэропорте Форт-Лодердейла штата Флорида, ему грозит смертная казнь.

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Задержанный подозреваемый в стрельбе в аэропорту Флориды ранее испытывал проблемы психического характера.

Об этом сообщает телеканал NBC News cо ссылкой на полицию.

В результате стрельбы на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла погибли пять человек, восемь были ранены. По данным офиса окружного шерифа, еще 37 человек получили ранения после инцидента. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией.

Позднее выяснилось, что 26-летний Сантьяго — ветеран войны в Ираке и ранее попадал в поле зрения спецслужб. В 2016 году его направили для медицинского обследования, после того как он сказал следователям ФБР, что "слышал голоса и что его контролируют американские спецслужбы", говорится в сообщении. При этом у него временно изъяли пистолет, однако затем вернули, так как Сантьяго на тот момент не совершал преступлений.

"Он проходил медицинское лечение психического расстройства, включая слышавшиеся голоса", — сообщает телеканал.

Офицер полиции сообщил журналистам, что пока не ясно, был ли использован тот же пистолет при стрельбе в аэропорту.

Следователи не исключают, что терроризм был потенциальной мотивацией для нападения, отметил агент ФБР Джордж Пиро. По его словам, Сантьяго вез с собой в багаже задекларированное оружие — 9-миллиметровый полуавтоматический пистолет Glock. По данным NBC, следователи уже проверили компьютер и телефон в доме Сантьяго и не нашли контактов с террористическими организациями.

РИА Новости