Госдепартамент США обязал членов семей всех сотрудников американского посольства в Гамбии срочно покинуть эту западноафриканскую страну в связи с риском беспорядков.

Также Госдепартамент рекомендовал всем американским гражданам, находящимся в Гамбии, задуматься о выезде из этой страны коммерческим транспортом.

Президент Гамбии Яхья Джамме, удерживающий власть на протяжении уже 22 лет, 2 декабря неожиданно признал свое поражение на выборах, которые большинство наблюдателей воспринимали как формальность. Неделю спустя, однако, Джамме передумал, ссылаясь на усмотренные им нарушения в ходе выборов.

Лидеры стран Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) продолжают попытки убедить Джамме принять победу своего оппонента Адама Барроу. В прошлом месяце ЭКОВАС предупредил, что в случае необходимости в страну могут быть введены войска соседнего Сенегала.

BBC Russian