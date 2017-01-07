Делегация министра обороны Кот-д'Ивуара Алайна-Ричарда Донвахи и взбунтовавшиеся военнослужащие по итогам переговоров пришли к соглашению об окончании мятежа.

Об этом передает Reuters.

Об этом заявил Джанде Лоргн, заместитель префекта города Буаке, где проходили переговоры.

«У нас есть договоренность. Мы пришли к соглашению. Это соглашение завершает бунт», — сказал он.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара подтвердил, что соглашение было достигнуто. На встрече с правительством он отметил, что они приняли к сведению требования взбунтовавшихся солдат о дополнительных зарплатах и улучшении рабочих условий и мест проживания.

Газета.ру