Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего главы МВД страны Виталия Захарченко по «церковному делу».

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Как отмечает телеканал, 3 января суд по ходатайству следователя генпрокуратуры разрешил задержать Януковича и Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка — бывшего начальника киевской милиции.

По словам следователя, подозреваемые скрываются от следствия и суда, их необходимо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Захарченко, Янукович и Коряк подозреваются в незаконном лишении свободы Александра Драбинко — личного помощника экс-предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

По данным следствия, Янукович и его окружение давили на покойного митрополита, чтобы заставить отречься от престола.

Газета.ру