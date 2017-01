Арнольд Шварценеггер в своем Twitter ответил на вчерашние иронические комментарии Дональда Трампа по поводу низких рейтингов шоу "Ученик знаменитости", ведущим которого является голливудский актер.

В своем микроблоге бывший губернатор Калифорнии выложил видеозапись, в которой процитировал первую инаугурационную речь Авраама Линкольна от 4 марта 1861 года.

Please study this quote from Lincoln's inaugural, @realDonaldTrump . It inspired me every day I was Governor, and I hope it inspires you. pic.twitter.com/QRoOFTZfQ9

Шварценеггер заранее извинился за свой акцент и зачитал следующий отрывок: "Мы друзья, а не враги. Мы не должны быть врагами. Хотя страсти, возможно, накалились, они не должны разорвать узы нашей дружбы. Неведомые струны памяти, протянувшиеся от каждого поля брани и от каждой воинской могилы к каждому бьющемуся сердцу и к каждому очагу на всей нашей необъятной земле, зазвучат еще во славу единства, когда их коснутся светлые ангелы, живущие в наших душах".

"Предвыборная кампания окончена, выборы позади. Мы не враги, а соседи и друзья, и что самое главное, все мы — американцы. Нам нужно много трудиться, чтобы сохранить величие Америки, поэтому давайте работать вместе", — добавил актер.

В заключение Шварценеггер пожелал избранному президенту удачи и выразил надежду на то, что Трамп "будет трудиться на благо всех граждан Америки так же жестко, как и для своих рейтингов".

I wish you the best of luck and I hope you'll work for ALL of the American people as aggressively as you worked for your ratings.