В Литве закрыли развлекательную программу «Угадай мелодию», выходившую на государственном телеканале LRT, из-за демонстрации в эфире нацистского приветствия от одной из участниц передачи, сообщает Delfi.

Во время одного из выпусков передачи актриса литовского театра и кино Аста Баукуте угадала песню литовского композитора еврейского происхождения Симонаса Донсковаса, после чего одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе и прокричала «еврей».

Врио гендиректора телеканала LRT Римвидас Палецкис отметил, что было принято решение немедленно остановить показ программы.

Сама Баукуте пояснила, что подобное поведение не является попыткой создать конфликт или политическим выступлением. «Это развлекательная программа, а не политическая», — добавила она. Актриса также подчеркнула, что лично знакома с Палецкисом и никак не хотел оскорбить его.

Газета.ru