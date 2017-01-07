По меньшей мере 498 школьников отравилась в городе Тайбэй на Тайване некачественными школьными обедами, передает в субботу Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на городской департамент образования.

По его данным, симптомы отравления стали проявляться у учащихся четырех начальных школ Тайбэя в пятницу. У семерых детей был диагностирован гастроэнтерит, но госпитализация не понадобилась.

После случившегося власти приказали приостановить работу фирм, поставлявших питание в пострадавшие учебные заведения, а также в другие 19 школ для профилактики. Образцы еды были направлены на экспертизу, результаты которой ожидаются в течение 15 дней.

РИА Новости