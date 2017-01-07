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В мире

Обама: республиканцы больше доверяют Путину, чем демократам 07.01.2017 08:00

Действующий президент США Барак Обама заявил в эфире ABC , что представители американской Республиканской партии больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем своим соотечественникам-демократам.

«Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам- американцам, так как те являются демократами», --сказал глава государства, добавив, что указанная ситуация вызывает у него серьезное беспокойство.

Обама призвал американцев доверять своим соотечественникам и полагаться на них, а не на лидеров других государств.

«Я скажу только одно, я уже говорил это после выборов, нам нужно напоминать себе, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде», — резюмировал он.

Ранее Барак Обама в своем обращении к американскому народу заявил, что ему и его администрации удалось заложить «новый фундамент» для американского народа и страны в целом.

Gazeta.ru

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