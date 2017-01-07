Президент США Барак Обама заявил, что мотивы устроившего в аэропорту Флориды стрельбу мужчины станут известны в течение суток, передает ABC.

«Как правило, я не комментирую такие вопросы, пока не получу всю информацию», — сказал президент в рамках интервью телекомпании в ответ на вопрос, является ли инцидент террористическим актом.

Обама также подчеркнул, что подробная информация о происшествии станет известна спецслужбам в течение суток.

«Я думаю, в следующие 24 часа мы узнаем точно, как именно это произошло и какими были мотивы», — отметил Обама, подчеркнув, что представители администрации находятся в контакте с властями Флориды.

Ранее губернатор штата Флорида Ричард Скотт заявил, что он проинформировал избранного президента США Дональда Трампа о стрельбе в аэропорту штата и не разговаривал по этому поводу с действующим главой государства Бараком Обамой.

Gazeta.ru