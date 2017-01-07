Сенатор от штата Флорида Марко Рубио заявил, что у ФБР нет причин полагать, что стрельба в аэропорту была террористическим актом, сообщает телеканал Fox News.

"На данный момент у ФБР нет причин полагать, что это было террористическим актом. Очевидно, они пока не пришли ни к какому заключению", — цитирует телеканал слова Рубио.

Ранее сообщалось, что причиной стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейла могли быть психические проблемы нападавшего или терроризм. В результате стрельбы пять человек погибли и 13 ранены. Предположительно, стрельбу открыл мужчина-латиноамериканец по имени Эстебан Сантьяго.

РИА Новости