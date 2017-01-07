Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хакеры пытались взломать серверы Национального комитета Республиканской партии США, но не смогли этого сделать.

"Были попытки взломать Национальный комитет Республиканской партии, но он имеет сильную защиту от хакеров и хакеры не преуспели", — говорится в заявлении Трампа, которое распространил его штаб.

В пятницу избранный президент провел встречу с представителями спецслужб США, которые проинформировали его о кибератаках на американские компьютерные системы в период выборов.

РИА Новости