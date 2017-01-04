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В мире

ЦРУ обещает рассказать все о «российских хакерах» в новом докладе 04.01.2017 12:58

Глава ЦРУ Джон Бреннан в эфире одного из американских телеканалов рассказал о готовящемся ЦРУ докладе, посвященном предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США.

Презентацию доклада во вторник отложили, что вызвало скептическую реакцию избранного президента Дональда Трампа, пишут Би-би-си.

В интервью, вышедшем на телеканале Пи-би-эс под заголовком «Те, кто сомневается во вмешательстве России, должны дождаться доклада», Бреннан рассказал, что доклад ЦРУ будет посвящен именно России и ее активности в киберпространстве во время последних выборов президента США, на которых победил Дональд Трамп.

Доклад будет представлять собой «всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки, и какое влияние на нее оказывала Россия».

«В нем будет рассмотрено, что делала Россия, как она это делала и откуда мы это знаем», - подчеркнул он.

Избранный президент США Дональд Трамп в ночь на среду также прокомментировал готовящийся доклад. В своем официальном Твиттере Трамп прокомментировал перенос его презентации Бараку Обаме.

«Доклад «разведки» о так называемых «хакерских атаках России» откладывается до пятницы. Наверное, нужно больше времени, чтобы завести дело. Очень странно!» - написал Трамп.

Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж также высказался по поводу предполагаемой роли России в выборах. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что обвинения в адрес России – это не более чем элемент внутриполитической борьбы в США.

Американские спецслужбы уже несколько месяцев обвиняют Россию в кибершпионаже – в частности во взломе серверов комитета партии Демократов. Кремль последовательно отрицает эту версию, требуя предъявить доказательства.

В октябре спецслужбы США выпустили совместное обращение, в котором впервые официально назвали Россию инициатором кибератак на американские политические структуры.

Позднее ЦРУ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента США. Некоторое время спустя спецслужбы пришли к выводу, что кибератаки не могли происходить без согласия президента Владимира Путина.

В конце декабря США выслали из страны 35 российских дипломатов и ввели против России новые санкции. Власти заявили, что это ответ на российские кибератаки.

1news.az

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