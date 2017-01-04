Супруги из Техаса подали иск в суд на корпорацию Apple. Они обвинили компанию в причастности к смерти их пятилетней дочери в автомобильной аварии, передает «Дождь».

ДТП, в котором погибла девочка, произошло в декабре 2014 года.

Джеймс и Бетани Модиcетт с двумя дочерьми ехали по трассе на автомобиле. Увидев, что впереди полицейские проводят спецоперации, они затормозили.

Находившийся сзади водитель не увидел этого, так как во время вождения разговаривал через приложение FaceTime, разработанное Apple, и на большой скорости врезался в автомобиль семьи Модиcетт. Все находившиеся в машине получили серьезные травмы, одна из девочек скончалась.

Семья подала в суд на Apple в конце декабря 2016 года. Супруги обвинили корпорацию в том, что она не устанавливает на свои устройства и приложения специальное программное обеспечение, которое блокировало бы их использование на больших скоростях и предупреждало их владельцев об опасности.

А.А.